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Законопроект, определяющий новые механизмы расселения аварийного жилья, получил опложительное заключение правительства. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Документ предусматривает изменения в Жилищный кодекс в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным. Кроме того, он устанавливает особый порядок определения возмещения за изымаемое аварийное жильё.

Также поправки вводят право органов региональной власти устанавливать собственникам жилых помещений дополнительные меры поддержки при переселении из аварийного жилья.

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить программу расселения из аварийного и ветхого жилья.

До этого вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что до конца 2019 года должен быть принят документ, который законодательно разграничит ветхое и аварийное жильё, а также определит механизмы его расселения.