Правительство направит 780 млрд рублей на развитие транспортной системы

https://static.news.ru/photo/0164cf36-7e7e-11eb-9e1c-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российское правительство до 2024 планирует выделить 780 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе для транзита контейнеров по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Об этом в ходе совещания о транспортном обеспечении вывоза угля из Кемерово рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе — более 1300 км. В целом до 2024 года объём финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей, — заявил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что объём вывоза угля из Кемеровской области должен вырасти на треть, пропускная способность Восточного полигона железных дорог — до 180 млн тонн. Для этих целей премьер предложил расширить БАМ и Транссиб.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров зафиксировать этапы и параметры расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Он отметил, что эта работа должна быть «чёткой и ритмичной».