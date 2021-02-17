Познер заявил, что Михалков тянет Россию в советское прошлое

https://static.news.ru/photo/e9596f5c-7160-11eb-bfdb-96000091f725_660.jpg Фото: : Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв режиссёра Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России, журналист и телеведущий Владимир Познер назвал позорным.

Ранее Михалков предложил вернуть статью, предусматривающую лишение гражданства за призывы к западным государствам ввести санкции против своей страны. Это противоречит Конституции РФ.

Я считаю, что разговоры о лишении гражданства довольно позорны. Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным, — цитирует Познера НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы ввести санкции в отношении российских граждан. Об этом он заявил, комментируя обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом РФ в список иностранных агентов) к властям США с просьбой ввести ограничения против ряда бизнесменов из России.

Как писал NEWS.ru, письмо с просьбой о санкциях направил президенту США Джо Байдену исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. В составленный им перечень включены фамилии 35 человек, в числе которых руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Этот список Ашурков намерен направить также в ЕС и британским властям.