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Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о рассказах иностранцев о том, что в России «ели детей». Он назвал это «злобным враньём».

Так Познер ответил российской студентке, которая учится в Италии. Девушка поделилась обсуждениями однокурсников о том, что «русские едят детей». Якобы во времена Советского Союза были случаи каннибализма, утверждали итальянские студенты, ссылаясь на уроки истории.

Познер на портале «Познер Online» ответил , что информация про «поедание детей» — ложь.

Насчет того, что в России едят детей, это злобное враньё, — возмутился журналист.

Он отметил, что подобного рода стереотипы — результат многолетних «стараний» западных СМИ. При этом во многих странах скрывают неприятную историческую правду, к примеру, в Америке — о геноциде индейцев, в Турции — об армянской резне 1915 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист Владимир Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз». Телеведущий вспомнил, как к нему приехал в гости его родившийся в Германии внук и спросил, почему у дороги стоит кривой столб.