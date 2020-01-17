Для успеха в жизни необходим высокий интеллект. Согласно теории множественного интеллекта, разработанной в 1983 году, всего существует восемь видов интеллекта. Психологи говорят, что одним из самых главных для человека является эмоциональный, или межличностный. Это способность понимать людей, улавливать их настроение, отношение, эмоции.

Чтобы распознать характер и настроение человека, разработано много способов. Один из них был предложен ещё в конце XIX века во французском высшем свете и получил название «Опросник Марселя Пруста» в честь французского писателя. Литератор прославился тем, что дал самые оригинальные ответы.

В анкете содержатся стрессовые вопросы — так их называют современные психологи, — например: «К чему Вы испытываете отвращение?», «Какие исторические личности вызывают Вашу наибольшую антипатию?», «Как Вы хотели бы умереть?». Как рассказала психолог Ольга Твардовская в беседе с NEWS.ru, в них изначально заложен мощный негативный импульс, которые выводит человека из равновесия и вводит в состояние стресса.

Уже 11 лет на Первом канале в вечернее время идёт передача Владимира Познера, где журналист берёт интервью у российских знаменитостей. Он задаёт вопросы о творчестве, текущей общественно-политической обстановке и раскрывает личностные качества собеседника. Ведущий пользуется опросником Пруста. Он задаёт ровно 10 вопросов из известного перечня.

Я задаю некоторые вопросы из тех, на которые отвечал Пруст, но некоторые придумываю сам. Например, последний вопрос беседы всегда звучит одинаково: «Когда вы встретитесь с Всевышним, что вы ему скажете?» Он задаётся абсолютно всем собеседникам вне зависимости от рода деятельности. Ответ на этот вопрос много говорит о человеке, о его искренности, откровенности, мировоззрении. Владимир Познер известный журналист известный журналист

Некоторые знаменитости, которые были гостями программы, уже ушли из жизни. Если верить христианским представлениям о мире, их встреча с Богом состоялась. NEWS.ru сделал подборку ответов нескольких спикеров Познера. Большинство знаменитостей высказывали слова смирения и благодарности перед Господом. Только скандальный журналист Сергей Доренко ответил провокационно, а оперный певец Дмитрий Хворостовский — шуткой.

Гостем первой программы Познера 17 ноября 2008 года стал политик Юрий Лужков. Интервью состоялось за 11 лет до смерти бывшего мэра Москвы. В конце передачи общественный деятель с грустью отметил, что «главного достижения в жизни у него нет», и больше всего он жалеет о времени, потраченном зря. На вопрос Познера о первой фразе, сказанной Господу, политик ответил: «Привет, я уже у твоих ног». Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года во время плановой операции по «чистке» сосудов в Германии.

Режиссёр Марк Захаров также стал одним из первых гостей телепередачи Познера. Программа с ним вышла в середине декабря 2008 года. Совпадение — на тот момент до смерти режиссёра также оставалось 11 лет. В откровенном разговоре с ведущим Захаров заявил, что один из главных его страхов — умереть позже своих близких. Увы, опасения великого режиссёра подтвердились. В 2014 году скончалась его любимая супруга актриса Нина Лапшинова. «Господи, прости и помилуй», — так ответил на последний вопрос Познера Марк Захаров. Режиссёр умер 28 сентября 2019 года от двусторонней пневмонии.

Олег Табаков пришёл в гости к Владимиру Познеру в начале лета 2011 года. На момент беседы режиссёру оставалось жить семь лет. В беседе с журналистом он посетовал, что сделал в жизни очень мало. Табаков признался — бессмертие не нужно, к уходу из жизни он готов. На традиционный последний вопрос журналист дал весьма пространный ответ: «Мне нечем оправдаться перед ним». Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Причиной смерти был сепсис — заражение крови.

Мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон стал гостем передачи Познера в конце декабря 2012 года. До смерти от онкологического заболевания артисту оставалось шесть лет. Кобзон заявил, что тяжёлые болезни для него — главное «несчастье», но он знает способ борьбы с ними — «только духом». Напоследок артист сказал, что очень жалеет о прошедшей молодости, а при встрече с Богом скажет ему: «Последнее прости». Иосиф Кобзон умер после долгой борьбы с раком 30 августа 2018 года.

В середине февраля 2013 года гостем программы «Познер» стал оперный певец Дмитрий Хворостовский. Артист был полон энергии и оптимизма. Никто не мог предположить, что жить ему оставалось всего 4,5 года. Оперный певец в откровенном разговоре заявил, что хотел бы «умереть быстро». Увы, желанию певца не суждено было сбыться. Через два года после интервью у него обнаружили злокачественную опухоль мозга. Хворостовский долго и мучительно боролся с болезнью. На вопрос: «Когда вы встретитесь с Всевышним, что вы ему скажете?» — Хворостовский дал один из самых оригинальных ответов: «How are you doing?» (в переводе с английского: «Как ваши дела?». — NEWS.ru). Врачи не смогли спасти мэтра, он скончался 22 ноября 2017 года.

В середине июня 2014 года гостем программы стал журналист Сергей Доренко. Он, как всегда, не стеснялся в выражениях, высказывая своё мнение по разным вопросам, — «проехался» по своему давнему противнику Юрию Лужкову и даже предъявил Познеру претензию. Тот его не защитил во время одного из конфликтов с политиком. В конце диалога журналист всё-таки произнёс несколько сентиментальных фраз. Например, что настолько привык к ожиданию боли, что «старается не иметь, чтобы не терять». На последний вопрос Владимира Познера Сергей Доренко ответил провокационно: «Я скажу Господу, что он должен отвести меня к вам в преисподнюю». Журналист был уверен, что переживёт ведущего, но, увы, оказался неправ. Доренко умер от сердечного приступа 9 мая 2019 года. Через месяц после 85-летнего юбилея Познера.

В самом конце минувшего года от отёка лёгких скончалась легендарный театральный режиссёр Галина Волчек. За год до смерти она также была гостьей телепередачи Владимира Познера. Во время интервью режиссёр выразила надежду, что на дверях театра «Современник» не повесят замок после её смерти и не превратят его в «модное место». Перед тем как ответить на последний вопрос, Волчек долго думала и чуть не заплакала. Она ответила: «Спасибо». Именно эти слова она сказала бы Богу.

Клинический психолог и основатель Центра рациональной психологии Михаил Хорс, заявил в беседе с NEWS.ru, что вопрос Познера про Всевышнего «не раскрывает личность человека». Более того, с этой задачей не способен справиться даже тест из 400 вопросов. Психолог провёл параллель: если человек — это земной шар, то даже самый дотошный тест — небрежно нарисованная его схема.