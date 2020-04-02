Пожилым людям посоветовали меньше смотреть телевизор во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/8cab3374-7591-11ea-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Пожилым людям во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса стоит меньше смотреть телевизор. Вместо этого им предлагают заняться прослушиванием аудиокниг или чтением обычных.

Такой совет дала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

По словам эксперта, сократить время просмотра телевизора у пожилых людей надо для того, чтобы снизить их уровень тревоги. Лучше подарить им уже настроенную умную колонку, чтобы пенсионеры могли «общаться» с устройством.

Кроме того, отметила Юсупова, самоизоляция — отличный способ чаще общаться с родными и близкими, хотя бы по телефону.

По моим наблюдениям, сейчас у многих интенсифицировались отношения с людьми, уехавшими в другие города и страны. Теперь есть отличный вопрос, с которого можно начать разговор после многих лет отсутствия контакта: как ты там? И можно честно сказать, не боясь выглядеть глупо: я волнуюсь за тебя и твоё здоровье, — цитирует психолога РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, во время действия режима всеобщей изоляции на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции необходимо особенно тщательно заботиться о представителях старшего поколения. В первую очередь их нужно убедить соблюдать карантин. Также с пожилыми гражданами следует больше общаться, строить вместе с ними планы на день и хвалить за ненарушение режима.