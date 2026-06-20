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20 июня 2026 в 06:39

Пожарил эти крылышки по-корейски на мангале в прошлую субботу — соседи с тарелками проломили забор

Фото: D-NEWS.ru
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Я думал, крылья — это только для бульона. Пока не попробовал их с апельсином и медом. 4 часа маринования — и ты в раю.

Ингредиенты

Куриные крылышки — 1 кг, апельсин — 1 шт., соевый соус — 80 мл, мед — 2 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., горчица — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, паприка копченая — 1 ч. л., корица — 0,3 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу крайние фаланги крыльев — мусор, мяса нет. Апельсин тру на терке, цедру в миску, сок туда же. Добавляю чеснок через пресс, масло, соевый соус, горчицу, мед, корицу и паприку. Пробую на соль, солю, если нужно. Крылья закидываю в плотный пакет, заливаю маринадом, завязываю и трясу как бешеный. Убираю в холодильник на 4 часа.

Жарю на мангале 20–25 минут, постоянно переворачивая, пока не появится карамельная корочка. Для суперхруста можно сделать двойную жарку во фритюре, как в Корее, но на углях тоже огонь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ожидал обычных крыльев на гриле, но апельсин и корица сделали свое дело — корочка карамельная, липкая, а внутри мясо тает.

Проверено редакцией
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