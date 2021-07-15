Пожаловавшиеся Путину пермские пожарные уволились

Пожарные из Верещагинской части в Пермском крае уволились из-за давления начальства. Именно они обращались с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину из-за низких зарплат и невыплаты за сверхурочную работу, пишет URA.RU.

Уточняется, что на текущий день уволились 11 человек. По словам одного из сотрудников, были уволены те, кто не согласился с новым графиком работы. Изначально таких было больше половины пожарных. После этого рабочий день сократили до 12 часов, а после смены начали предоставлять выходной.

Руководитель краевого отделения службы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру. Он заявил, что в обращении пожарные говорят о зарплате порядка 15 тысяч рублей, когда она якобы составляет 22 433 рубля. Кроме того, начальник утверждает, что сотрудники соврали о невыплате сверхурочных.

В свою очередь в министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию об увольнении сотрудников. Там отметили, что пожарных предупредили об изменении графика за два месяца до этого и что нет никаких ущемлений в условиях труда.

Это не первый случай, когда жители стремятся донести проблемы в регионе до главы государства, а после сталкиваются со сложностями. Так, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели сообщения о нападении в Тамбовской области на активиста Романа Герасимова, который записал обращение для прямой линии главы государства Владимира Путина о строительстве мусорного полигона.