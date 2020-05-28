Появилось видео с реки Кебь, где нашли тело трёхлетней девочки

Тело трёхлетней девочки, пропавшей несколько дней назад в Псковской области, обнаружено.
Как
Отмечается, что погибшая находилась в воде почти на 2 км ниже по течению от предполагаемого места её падения в реку. При осмотре признаков насильственной смерти не выявили. Следствие считает, что ребёнок, оказавшийся без присмотра взрослых, упал в воду и не смог выбраться самостоятельно.
Как писал NEWS.ru, молодая женщина и её полуторагодовалая дочь погибли в посёлке Курагино Красноярского края. Они упали в яму с септиком, которая находится во дворе их частного дома. По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать попыталась спасти ребёнка, но также утонула.
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