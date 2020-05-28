Появилось видео с реки Кебь, где нашли тело трёхлетней девочки

https://static.news.ru/photo/01bddbd8-a10e-11ea-9345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Леонид Романчик/vk.com

Тело трёхлетней девочки, пропавшей несколько дней назад в Псковской области, обнаружено.

Как сообщает портал «Невские Новости», сотрудники Следственного комитета региона опубликовали видео с реки Кебь, где нашли тело девочки.

Отмечается, что погибшая находилась в воде почти на 2 км ниже по течению от предполагаемого места её падения в реку. При осмотре признаков насильственной смерти не выявили. Следствие считает, что ребёнок, оказавшийся без присмотра взрослых, упал в воду и не смог выбраться самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, молодая женщина и её полуторагодовалая дочь погибли в посёлке Курагино Красноярского края. Они упали в яму с септиком, которая находится во дворе их частного дома. По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать попыталась спасти ребёнка, но также утонула.