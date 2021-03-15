Появилось видео химической атаки на редакцию «Новой газеты»

https://static.news.ru/photo/e8502f1c-8621-11eb-ab95-96000091f725_660.jpg Фото: Новая Газета/facebook.com

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент химической атаки на редакцию «Новой газеты». Судя по кадрам, виновным в распространении вещества был мужчина в костюме курьера «Яндекса». Он подкатил к проходной здания в Москве в Потаповском переулке и выпустил из колеса газ неизвестного происхождения. Запись была обнародована во вторник, 16 марта.

О химической атаке «Новая газета» сообщила накануне. Едкий, «фекальный» запах чувствовался в здании с 10:30 мск, поделилась подробностями пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Его ощущали сотрудники не только «Новой», но и других организаций, работающих в здании. В результате распространения вещества никто не пострадал.

На следующий день появилось видео с камер наружного наблюдения. На кадрах заметно, как к проходной здания в Потаповском переулке на велосипеде подъезжает мужчина. Он одет в костюм курьера «Яндекса». В компании позднее заявили, что никто из сотрудников в это время не должен был находиться в указанной части столицы.

Редакция пострадавшего СМИ предложила московским властям провести совместное расследование инцидента.

Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам, — пишет «Новая газета».

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь издания связала произошедшее с выходом продолжения расследования об убийствах в Чечне. По данным экстренных служб, источник запаха, напоминающий канализационный, не ядовит. В воздухе содержание вредных веществ не превышает предельных значений.

15 марта «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основой расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных.