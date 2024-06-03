Появились кадры допроса агентов ГУР, готовивших теракты в Севастополе

Фото: president.gov.ua

Агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, допросили, передает RT и публикует кадры их признаний. Один из задержанных рассказал, что куратор передал ему координаты схрона в виде духовки, где были 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост. Другой уточнил, что от него требовали фотографировать российские корабли, несущие ракеты «Калибр». По словам задержанного, снимки он отправил 10–12 раз и получил за них около 26 тысяч рублей.

Мой куратор передал мне координаты, по которым находился схрон в виде духовки. В ней — 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост, — уточнил подозреваемый.

Задержанный, который должен был добыть взрывчатку из схрона, уточнил, что должен был установить камеры на дорогах Крыма для слежения за перемещением «вражеских войск». За это он получил около 90 тысяч рублей.

Еще один диверсант после находки взрывчатки получил от куратора детальную инструкцию ее установки на автомобиль. Однако мужчина испугался выходить с ней в людные места, и тогда его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Задержаны пять агентов, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области.