Потерявшихся под Магаданом туристов накажут за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c51d2c7e-8dc6-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: 49.мвд.рф

Туристы, которые заблудились в лесу под Магаданом, будут привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

По данным пресс-службы УМВД РФ по региону, на них составлены административные протоколы. Все материалы полицейские направят в Магаданский городской суд.

Ранее NEWS.ru писал, что спасатели эвакуировали 14 туристов, заблудившихся во время метели в районе Марчеканской сопки в Магаданской области. В операции принимали участие 16 человек и 13 единиц техники. Туристы доставлены в город, они нормально себя чувствуют, никому из группы не понадобилась помощь медиков.