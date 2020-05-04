Потерявшихся под Магаданом туристов накажут за нарушение самоизоляции

Туристы, которые заблудились в лесу под Магаданом, будут привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции.
По данным пресс-службы УМВД РФ по региону, на них составлены административные протоколы. Все материалы полицейские направят в Магаданский городской суд.
Ранее NEWS.ru писал, что спасатели эвакуировали 14 туристов, заблудившихся во время метели в районе Марчеканской сопки в Магаданской области. В операции принимали участие 16 человек и 13 единиц техники. Туристы доставлены в город, они нормально себя чувствуют, никому из группы не понадобилась помощь медиков.
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