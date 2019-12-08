https://static.news.ru/photo/43d44f48-19c8-11ea-894a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52mchsgov/vk.com

Пострадавшие в ДТП школьники Нижнего Новгорода получат по 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи от властей региона.

Семье погибшей в результате аварии женщины будет выплачено 300 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение отдано губернатором нижегородской области Глебом Никитиным.

Он также поручил региональному министру образования Сергею Злобину лично проконтролировать ситуацию с подготовкой девятиклассников к итоговым экзаменам в школе.

Заместитель главы области Андрей Гнеушев посетил пострадавших в больнице. Он отметил, что местный Минздрав будет курировать их состояние как в ходе лечения, так и после выписки, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 7 декабря на улице Горького. Иномарка наехала на группу девятиклассников, которые в сопровождении двух учителей и матери одной из школьниц шли в театр. В результате были травмированы девять учащихся и трое взрослых. Пострадавшая мать школьницы скончалась в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что предполагаемым виновником ДТП является 43-летний местный житель. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит экс-сотруднику МВД.