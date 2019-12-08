Пострадавшие в ДТП школьники Нижнего Новгорода получат по 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи от властей региона.
Семье погибшей в результате аварии женщины будет выплачено 300 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение отдано губернатором нижегородской области Глебом Никитиным.
Он также поручил региональному министру образования Сергею Злобину лично проконтролировать ситуацию с подготовкой девятиклассников к итоговым экзаменам в школе.
Заместитель главы области Андрей Гнеушев посетил пострадавших в больнице. Он отметил, что местный Минздрав будет курировать их состояние как в ходе лечения, так и после выписки,
ДТП произошло 7 декабря на улице Горького. Иномарка наехала на группу девятиклассников, которые в сопровождении двух учителей и матери одной из школьниц шли в театр. В результате были травмированы девять учащихся и трое взрослых. Пострадавшая мать школьницы скончалась в больнице.
Ранее NEWS.ru писал, что предполагаемым виновником ДТП является 43-летний местный житель. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит экс-сотруднику МВД.
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