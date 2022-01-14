Пострадавших при падении самолёта на Алтае поместили в реанимацию

Два человека, пострадавшие в результате падения легкомоторного самолёта А-22 в Алтайском крае, помещены в реанимацию и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Врачи оценивают их состояние как крайне тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пострадавшие находятся в реанимации на ИВЛ, в крайне тяжёлом состоянии, — рассказали агентству в ведомстве.

Там добавили, что один из пострадавших находится в сознании, а второй введён в искусственную кому.

Самолёт А-22 разбился 14 января на аэродроме села Старобелокуриха при выполнении манёвра для захода на посадку. На его борту находились два человека — пилот, который является также владельцем воздушного судна, и пассажир. Первоначально их состояние после крушения оценивалось как средней степени тяжести.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Согласно предварительной версии, причиной падения самолёта могла стать ошибка пилотирования.