Посещение образовательных учреждений в Подмосковье приостановлено до 1 мая

https://static.news.ru/photo/36c44dac-750e-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области учебные учреждения будут закрыты до 1 мая. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей региона.

Приостановить с 21 марта 2020 года по 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися государственных образовательных организаций, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что это относится к учреждениям, предоставляющим как школьное и дошкольное образование, так и профессиональное и высшее. Кроме того, эта мера распространяется на организации культуры и спорта.

Как писал NEWS.ru, вступительные экзамены в российские высшие учебные заведения будут перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято в Минобрнауки.