Попова заявила об успехе борьбы с ростом заболеваемости COVID-19

Россия теперь способна справляться с ростом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, когда раньше на это уходило два с половиной месяца. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Там, где всё было сделано вовремя, весь процесс подъёма занял не более четырёх недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца, сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но когда мы делаем всё своевременно и правильно, — сказала Попова.

Глава ведомства заметила, что в данный момент заболеваемость увеличивается в 35 регионах из 85. Из них в 15 показатели выше, чем по России в среднем.

Ранее Попова рассказала, что вакцинация от коронавируса для студентов российских вузов не является обязательной процедурой, однако им рекомендуется привиться.

Для увеличения темпов вакцинации в России принимаются меры, о чём заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.