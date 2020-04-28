Попова: в России самый низкий уровень летальности по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5b56c050-8963-11ea-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России не превышает 1% и является одним из самых низких в мире.

По её словам, Россия находится на 50-м месте в мире по числу заразившихся на 100 тысяч жителей.

Попова подчеркнула, что россияне с COVID-19 всё чаще обращаются за медицинской помощью в течение дня после того, как обнаружат у себя симптомы.

Она отметила, что власти сумели не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за беспрецедентных мер, которые были приняты в регионах.

Эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции в первые два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов, накопить запасов медикаментов и дезинфектантов, — отметила Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.