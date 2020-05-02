Попова: тест выявляет коронавирус через три дня после инфицирования

https://static.news.ru/photo/4f4ecabc-8c7b-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тест на коронавирус показывает, что человек инфицирован, не ранее чем через три дня после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа (самый распространённый способ получить материал — это мазок из носа) мы можем его найти. Ну, это минимальный срок, как правило, чуть дольше, — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

1 мая в России было зафиксировано увеличение числа выявленных больных коронавирусом. Анна Попова заявила, что власти предвидели эту ситуацию, потому что «нельзя провести праздники как хотелось, а потом ждать, что всё станет лучше». Она пояснила, что количество носителей вируса в России в настоящее время достаточно большое, поэтому любое нарушение карантина приведёт к тому, что число инфицированных будет стремительно расти. Она уточнила, что общаться сейчас нужно только с теми, с кем общались последние четыре недели, а в магазин надевать маску и перчатки.

Как ранее писал NEWS.ru, Анна Попова посоветовала всем выздоровевшим от коронавируса соблюдать карантин ещё в течение недели-двух.