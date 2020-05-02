Попова порекомендовала вылечившимся от COVID-19 соблюдать карантин

https://static.news.ru/photo/da298e4e-8c79-11ea-aad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова посоветовала всем выздоровевшим от коронавируса соблюдать карантин ещё в течение недели-двух.

Человек, который выписан из стационара или амбулаторное лечение которого закончено, должен поберечься какое-то время, 7–​10 дней, лучше 14, соблюдая все правила, которые мы сегодня соблюдаем, — сказала она в эфире «России 24».

Попова уточнила, что вирус очень долго не покидает организм и даже если человек чувствует себя здоровым, он всё равно может являться вирусоносителем.

Как писал NEWS.ru, 1 мая в России было зафиксировано увеличение числа выявленных больных коронавирусом. Анна Попова заявила, что власти предвидели эту ситуацию, потому что «нельзя провести праздники как хотелось, а потом ждать, что всё станет лучше». Она пояснила, что количество носителей вируса в России в настоящее время достаточно большое, поэтому любое нарушение карантина приведёт к тому, что число инфицированных будет стремительно расти. Она уточнила, что общаться сейчас нужно только с теми, с кем общались последние четыре недели, а в магазин надевать маску и перчатки.