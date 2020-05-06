Попова сообщила об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/e41d0704-8f9f-11ea-b865-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в стране.

По её словам, все методы, которые использовались в России, позволили значительно задержать распространение инфекции. Также значительно повлиял на темпы развития пандемии международный опыт.

Однако она отметила, что расслабляться пока рано. Об этом свидетельствует значительный рост числа заражённых в последние дни.

Как информировал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях совещания Путина по COVID-19.