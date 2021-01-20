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Попова рассказала об уровне антител после вакцинации от коронавируса

17:35, 20 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень антител в организме у главы Роспотребнадзора Анны Поповой после вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа остаётся высоким вот уже несколько месяцев. Об этом в среду, 20 января, сообщила сама руководитель службы.

Попова прошла вакцинацию при использовании препарата «ЭпиВакКорона». Данное средство разработали специалисты научного центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору.

Да, я привилась в сентябре. На сегодняшний день уровень антител у меня сохраняется на высоком титре, вот уже который месяц, — цитирует Попову ТАСС.

Ранее она призвала провести вакцинацию населения России от коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки. Как только от болезни будут привиты 60% населения страны, эпидемиологическая ситуация начнёт стабилизироваться. Коллективный иммунитет поможет сдержать распространение инфекции по территории РФ и в будущем помочь преодолеть пандемию, уверена Попова.

Как ранее передавал NEWS.ru, активная вакцинация жителей России от гриппа предотвратила угрозу скрещивания инфекций гриппа и коронавируса в стране. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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