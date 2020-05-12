Попова рассказала, как свести риск заражения коронавирусом к минимуму

https://static.news.ru/photo/e40cf53c-945c-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что использование маски и социальная дистанция сводит передачу коронавируса к минимуму.

Сегодня совершенно чётко доказано, что вирус передаётся воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 м до 2 м между двумя людьми при ношении маски практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому, — заявила Попова в ходе брифинга.

По её словам, учёные считают, что коронавирусная инфекция надолго останется в мире. Поэтому необходимо выработать ряд правил, считает Попова.

Она рассказала, что в регионах могут быть ослаблены ограничительные меры, когда в день будут проводиться 70 тестов на 100 тысяч населения. Именно в этом случае субъект федерации может претендовать на право смягчение режима ограничений.

NEWS.ru писал, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся тяжёлой. Об этом заявила Анна Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.

В России COVID-19 диагностирован у 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве заразились 115 909 человек, (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.