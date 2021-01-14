Попова: новый коронавирус пришёл навсегда и станет сезонным

https://static.news.ru/photo/8abbec32-570b-11eb-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Говорить о том, что циркуляция нового коронавируса остановится, причин нет, недуг останется с нами навсегда, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Гайдаровского форума. По её мнению, когда станет ясно, что есть сезон данной инфекции, «и летом мы им не болеем», тогда «мы сможем сказать, что всё встало на свои места, мы всё знаем, всё понимаем».

Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких, мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа, — заявила чиновница.

Она отметила, что говорить о конкретных сроках, когда может завершиться пандемия, не представляется возможным. Тем не менее, текущая ситуация в полной мере понятна специалистам. По словам Поповой, комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), разработанный в РФ, позволил не думать о введении локдауна, граждане научились жить в условиях вспышки инфекции.

Глава ведомства добавила, что внедрение «иммунных паспортов» из-за вспышки недуга является темой для обсуждения. По её словам, в настоящее время уже идут соответствующие дискуссии. Президент РФ Владимир Путин 4 января поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Попова также высказала мнение, что сейчас РФ «выглядит в части того, как проходит это сложное время и сложную ситуацию, безусловно предпочтительнее ряда стран, где еще недавно считалось, что всё хорошо».

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.