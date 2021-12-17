Попова назвала условия закрытия границ России из-за COVID-19

Границы России могут быть закрыты по различным причинам, если такое решение примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». В частности, по примеру 2020 года — если есть риск для здоровья населения.

В первую очередь здесь условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года — когда есть риск для здоровья населения России, это неизбежно, — заявила Попова.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 27 967 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 10 214 790, однако число умерших от заболевания снизилось. Накануне, 18 декабря, было выявлено 1076 летальных исходов. 19 ноября их количество уменьшилось до 1023 человек за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за всё время пандемии в стране зарегистрированы 10 214 790 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,27%.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 3013. Далее следует Санкт-Петербург (1955), третью строчку занимает Московская область (1825). Четвёртое и пятое места заняли Красноярский край (650) и Нижегородская область (636) соответственно.