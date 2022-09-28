Попавшим под мобилизацию разрешили жениться в день обращения в ЗАГС

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Семейный кодекс допускает возможность заключения брака в день обращения в ЗАГС при наличии особых обстоятельств. К ним относится и призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали RT в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Руководитель органа ЗАГС может принять решение о регистрации брака непосредственно в день обращения. Для этого вместе с заявлением необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие особого обстоятельства.

В таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ, например, повестка, справка или извещение, выданный военным комиссариатом, о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России, — сказали в управлении.

Ранее представители горячей линии «122» сообщили, что родственники мобилизованных теоретически могут навещать их в части, как это принято на срочной службе. Кроме того, из воинской части можно звонить родственникам со своего кнопочного телефона или с местного телефона. Но это можно сделать в определенное время и с разрешения командира.