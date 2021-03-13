Помощница Людмилы Лядовой ужаснулась дешёвыми похоронами артистки

https://static.news.ru/photo/6369032e-84d1-11eb-a86a-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В пятницу, 13 марта, народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Артистка ушла из жизни 10 марта в результате заражения коронавирусом.

Прощались с композитором в Новодевичьем монастыре. Мероприятие посетили десятки поклонников и друзей музыканта. О прошедшей церемонии прощания рассказала помощница Лядовой Галина Горбенко.

По словам ассистентки звезды, она недовольна организацией мероприятия. Женщина отметила, что Лядовой не были оказаны надлежащие почести, а мероприятие было спланировано и проведено совершенно поверхностным образом. Занимался всем процессом, с её слов, друг семьи Виктор Дворовенко.

Организации никакой не было. Не было почётного караула, транспорта нормального. Так нельзя. Был только микроавтобус на 16 человек, часть людей добиралась самостоятельно. Зачем уважаемый Дворовенко потащил всех в Новодевичий монастырь, где ремонт, когда есть храм на кладбище, например? Или мало по Москве нормальных мест, где можно провести прощание? — недоумевает она в разговоре со StarHit.

Горбенко также возмутилась разговорам о стоимости гроба артистки. По слухам, за него заплатили полмиллиона рублей. Помощница отрицает это, в то же время подчёркивая, что даже если бы это была правда, то артистка достойна этого.

Как писал NEWS.ru, Людмила Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы. В конце февраля известную пианистку госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в столичную больницу № 52. Позже пациентку перевели в реанимацию. Поклонники артистки предположили, что она могла заразиться от своей домработницы Аллы. Как выяснилось, у женщины также были диагностированы коронавирус и поражение лёгких.

За свою творческую карьеру Лядова написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».