Цены на билеты по внутрироссийским направлениям авиаперевозок могут вырасти после принятия поправки в Федеральные авиационные правила, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Изменения произойдут из-за роста таксы ZZ, передаёт «
Пассажиры авиакомпаний, печатающих собственные билеты, не выплачивают дополнительные сборы.
Как ранее писал News.ru, согласно результатам соцопроса, только 13% пассажиров готовы добиваться получения компенсации от перевозчика при задержке рейса. Большинство (56%) готово простить компании неприятный инцидент в обмен на какой-нибудь бонус.