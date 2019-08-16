Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участники одиночных пикетов за честные выборы, которые вышли на улицы в центре Москвы, завершили акцию. Расходятся и активисты, и журналисты.

Акции одновременно проходили у памятников Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. Несколько человек, сменяя друг друга, стояли с плакатами...