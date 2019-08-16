Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цены на билеты по внутрироссийским направлениям авиаперевозок могут вырасти после принятия поправки в Федеральные авиационные правила, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Изменения произойдут из-за роста таксы ZZ, передаёт «Интерфакс». Сейчас сумма в 185 рублей включена во все билеты, продающиеся на бланках «Транспортной клиринговой палаты». Услугами организации пользуются бюджетные перевозчики.

Пассажиры авиакомпаний, печатающих собственные билеты, не выплачивают дополнительные сборы.

Как ранее писал News.ru, согласно результатам соцопроса, только 13% пассажиров готовы добиваться получения компенсации от перевозчика при задержке рейса. Большинство (56%) готово простить компании неприятный инцидент в обмен на какой-нибудь бонус.

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