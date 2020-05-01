Положение о помощи россиянам за рубежом будет действовать до конца июня

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Российское правительство ограничило срок действия положения об оказании социальной поддержки гражданам РФ, не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса, до 30 июня.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Согласно ему, комиссия МИД РФ может отказать в помощи, если заявитель предоставил данные, не подтверждённые проверками МВД, или заведомо ложные. Также в поддержке может быть отказано при повторной подаче заявления. Исключение составляют внесение корректировок в ранее поданное заявление, если в нём были допущены ошибки.

Кроме того, Сбербанк обязали ежедневно предоставлять Минкомсвязи данные о проведённых платежах, или причинах, по которым платежи не могут быть осуществлены. Эта информация будет использована для уведомления заявителей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что социальная помощь гражданам России, которые находятся за пределами страны в условиях распространения COVID-19, продолжит поступать. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.