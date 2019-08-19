https://static.news.ru/photo/fa56ab2c-c265-11e9-8a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почти половина жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры. Действующих геймеров в стране насчитывается 19%, бывших — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

По данным исследования, наиболее популярны видеоигры среди молодого поколения до 34 лет. При этом среди категории от 18 до 24 лет зафиксированы самые большие траты (1456 рублей в месяц) и время, проведённое за игрой в неделю (восемь часов).

Самыми любимыми играми среди россиян оказались World of Tanks (11%), «Пасьянс» (7%) и «Сокровища пиратов» (4%).

Ранее News.ru писал, что студия Hazelight Games рассказала о количестве проданных копий кооперативного приключенческого экшена A Way Out. Общий тираж игры превысил 2 млн экземпляров. Разработчики поблагодарили своих поклонников, добавив, что с нетерпением ждут, когда они смогут показать новый кооперативный проект, который «сведёт игроков с ума».