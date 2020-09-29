Половина россиян начали поиски подработки

https://static.news.ru/photo/1f77bd26-02f5-11eb-a412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудники сервиса по поиску работы и сотрудников Worki совместно с ResearchMe опросили около 3000 жителей всех федеральных округов России старше 16 лет и выяснили, что почти половина респондентов сейчас заняты поиском подработки. Особой популярностью пользуются должности охранников, курьеров и продавцов.

Выяснилось, что 48% жителей России в настоящее время ищут подработку. Ещё 40% в данный момент не ищут, но планируют. В топе профессий у опрошенных оказались охранник и курьер. На третьем месте — продавец в магазине, — сообщили в пресс-службе Worki.

Также оказались популярными вакансии кладовщиков, грузчиков, администраторов, водителей, нянь, клинеров, кассиров и официантов. Каждый третий россиянин выразил готовность подрабатывать до 10 часов в неделю. При этом большинство опрошенных рассчитывает получать за дополнительную работу от 10 до 20 тыс. рублей. Около 40% респондентов изъявили желание найти подработку на длительный срок, более полугода. Причём большинство не исключает, что подработка может превратиться в основную работу.

Почти треть от тех, кто сейчас активно занят поисками подработки, — молодёжь от 18 до 25 лет. Причём, в Москве этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%. Причинами поиска подработки молодые люди назвали желание получить опыт по выбранной специальности или в новой сфере, а также ухудшение материального положения семьи.

Как писал NEWS.ru, Наташа Королёва подала объявление о подработке. Певица готова за определённую плату поздравить клиентов с любым праздником. Объявление опубликовано на страничке певицы в соцсети. Видеопоздравление с Королёвой до 30 сек будет стоить 5 тысяч рублей, поздравление с песней — 20 тысяч рублей. В съёмках роликов готов участвовать и муж артистки — танцор Сергей Глушко. За видео со своим поздравлением он просит столько же, сколько жена. Совместное поздравление звёзд обойдётся желающим в 15 тысяч рублей.