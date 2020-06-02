Полиция Москвы напомнила о недопустимости протестов во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f53b5a4c-a4d8-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские силовики вновь напомнили о запрете любых протестных акций во время режима самоизоляции, в том числе и одиночных пикетов. По информации полицейских, в Интернете распространяются призывы к публичным мероприятиям.

Ограничения введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ ушли из жизни 5037 пациентов с коронавирусом.

В городе введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения <...> Проведение на территории города Москвы публичных и иных массовых мероприятий запрещено, — говорится на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ведомство добавило, что нарушителей привлекут к ответственности.

В конце мая 2020 года Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.