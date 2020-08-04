Пола Уилана перевели в мордовскую колонию

https://static.news.ru/photo/231b2ef0-d649-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американца Пола Уилана, осуждённого на 16 лет заключения за шпионаж, перевели в колонию в Мордовии.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его брата Дэвида Уилана. По его словам, Пол переведён в исправительную колонию ИК-18. Там он проведёт 20 дней на карантине.

Потом будет переведён в колонию его постоянного пребывания ИК-17, — сказал Дэвид Уилан.

15 июня бывший морпех армии США Пол Уилан, обвинённый в шпионаже, был приговорён к 16 годам колонии. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд. Фабула дела следствием не раскрывается. По данным ФСБ, Уилан был задержан в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам американец свою вину не признаёт. По его словам, он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой должны были быть фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами возможность обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.