Пола Уилана перевели в мордовскую колонию

Американца Пола Уилана, осуждённого на 16 лет заключения за шпионаж, перевели в колонию в Мордовии.
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Потом будет переведён в колонию его постоянного пребывания ИК-17, — сказал Дэвид Уилан.
15 июня бывший морпех армии США Пол Уилан, обвинённый в шпионаже, был приговорён к 16 годам колонии. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд. Фабула дела следствием не раскрывается. По данным ФСБ, Уилан был задержан в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам американец свою вину не признаёт. По его словам, он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой должны были быть фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами возможность обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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