Поклонская призвала Зеленского сделать шаг навстречу миру

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Instagram видеообращение, в котором попросила президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира. При этом она обратилась к нему на украинском языке.

Призываю вас сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон. Такое решение поддержит и Россия, и Украина, — сказала Поклонская.

Она добавила, что только смелы и мудрый правитель способен сохранить жизни мирных граждан и военных в «в самый роковой час для своего народа».

Поклонская подчеркнула, что призывает русских и украинцев к объединению и выразила готовность направить все силы на предотвращение кровопролития родных для неё народов.

Русские и украинцы — сильные нации, которые своим примером могут показать, что главное — люди. И мы всегда вместе, мы способны проходить самые сложные испытания — даже те, которые называются враждой. Победой здесь может быть только мир, — заключила экс-депутат.

Ранее Поклонская призывала жителей Украины «не брать оружия, а сдавать его». Она выразила надежду на то, что власти страны всё-таки сядут за стол переговоров, а виновные в преступлениях против мирного населения будут привлечены к ответственности.