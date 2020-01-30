https://static.news.ru/photo/196387d4-436b-11ea-844f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с критикой керченских чиновниц, которые в качестве подарков блокадникам раздали батоны хлеба. По её мнению, «тётям в шубах» стоит хоть иногда «включать голову».

Нормального человека злость берёт, когда он видит эти снимки. Стоят тёти в шубах — видно, жизнь у них, мягко говоря, далеко не бедная. А рядом — бабулька в халате, которая держит в руках этот батон. Чем ближе День Победы, тем больше таких дурацких и оскорбительных ситуаций мы увидим, — написала она на своей странице в Facebook.

Она попросила чиновников не переусердствовать в «в погоне за патриотизмом», поскольку выглядеть это может так же убого, как в данной ситуации.

Майя Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда и проживающих в настоящий момент в Керчи. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете.