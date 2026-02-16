Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор

В России вынесли приговор хакеру Эмилю Галееву, который организовал кибератаку на информационную систему компании «Детский мир» и похитил крупную партию подарочных сертификатов, сообщил в интервью «Интерфаксу» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, злоумышленник проведет в колонии пять лет и выплатит штраф.

Следователи доказали причастность к этому преступлению Эмиля Галеева. Он осужден к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей, — сказал глава СК.

По версии следствия, в 2022 году Галеев вместе с двумя соучастниками арендовал шесть виртуальных серверов и установил на них инструменты для анонимизации, чтобы скрыть свои действия. Злоумышленники разработали вредоносные программы и на протяжении 12 дней атаковали систему «Детского мира». Им удалось подобрать пароли к 7 тыс. подарочных сертификатов и скопировать данные на собственный сервер.

В ходе расследования следователи провели глубокий технический анализ массива цифровых данных, включавшего свыше 5 тыс. IP-адресов, коды и алгоритмы вредоносных программ. Это позволило восстановить посекундную хронологию действий хакеров, установить их сетевые идентификаторы и используемое оборудование.

Двоим соучастникам Галеева удалось скрыться от следствия. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Раннее хакеры взломали популярные сайты-архивы, которые использовали для хранения своих работ фотографы. После этого киберпреступники начали сливать в Сеть чужие интимные снимки. Под удар попали архивные съемки многолетней давности.