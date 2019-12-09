https://static.news.ru/photo/018ef7d8-1a4e-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двухнедельное тестирование систем Московских центральных диаметров (МЦД) завершено. С 9 декабря проезд стал платным, и чтобы воспользоваться услугой, требуется активировать карту «Тройка».

В настоящий момент на станциях МЦД функционируют более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов. Специальные сотрудники помогают пассажирам разобраться в правилах оплаты и тарифной сетке, сообщает «Москва 24».

Вся сеть поделена на три тарифные зоны. «Центральная» включает в себя поездки в пределах станций: МЦД-1 — Марк — Сетунь, МЦД-2 — Волоколамская — Остафьево. Используя тариф «Кошелёк», один раз можно проехать по маршруту за 38 рублей.

Зона «Пригород» распространяется за границы станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД — Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. Здесь разовая поездка обойдётся в 45 рублей. Проездной билет на 30 дней без лимита поездок можно купить за 2570 рублей. Доступны абонементы на несколько дней, вплоть до года.

За пределами МЦД начинается «Дальняя» зона. В случае если пассажир следует с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Оказываясь в границах МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК и метро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв совершили поездку в электричке МЦД. Политики пообщались с другими пассажирами «наземного метро». Москвичи и гости столицы поделились с ними своими впечатлениями от поездки на МЦД. Также граждане высказали предложения, касающиеся развития не так давно открывшейся транспортной системы.