Подозреваемой в убийстве жене рэпера Картрайта могут продлить арест

https://static.news.ru/photo/40e5b4d0-ffe0-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Суд Санкт-Петербурга 29 сентября рассмотрит продление меры пресечения подозреваемой в убийстве своего мужа — украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марине Кохал, рассказал адвокат матери покойного Антон Кобит.

Юрист отметил, что следственные органы будут ходатайствовать о продлении ареста Кохал, находящейся в СИЗО-5. Он также попросит инстанцию оставить фигурантку под стражей, пишет РИА Новости.

Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу на срок до 30 сентября. Свою вину женщина не признаёт.

Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена. По словам адвоката, на это может потребоваться до двух месяцев, поскольку останки Картрайта в плохом состоянии.