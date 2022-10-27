«Поднял вуз с колен»: в РБУ прокомментировали арест ректора В РБУ заявили, что арестованный ректор Балыхин «поднял вуз с колен»

Фото: Официальная страница Михаила Балыхина Вконтакте

Михаил Балыхин

В пресс-службе ФГБОУ Российского биотехнологического университета (РБУ) прокомментировали арест ректора Михаила Балыхина, сказав о том, что он буквально «поднял вуз с колен». В разговоре с NEWS.ru представитель вуза отметил, что в данный момент в учебной части нет информации об аресте главы учреждения.

У нас, по этому поводу, пока никакой информации нет. Но, что понятно точно, так это огромные заслуги Михаила Григорьевича перед вузом. Так, как МГУПП (ФГБОУ) он поднял практически с колен. Что ему инкриминирует следствие нам пока не сообщали, будем держать в курсе, — заявили в РБУ.

Ранее стало известно, что Головинский суд Москвы отправил в следственный изолятор Балыхина до 25 декабря 2022 года. Глава университета проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе суда уточнили, что задержанный пока не обжаловал решение об аресте.

30 июня стало известно о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау и предъявлении ему обвинения. За два дня до этого, 28 июня его вызвали на допрос, затем с его участием проводились следственные действия, в том числе велись обыски.

Впоследствии ректора РАНХиГС отправили под домашний арест. В Тверском суде Москвы стало известно, что показания против него дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, по делу которой «о мошенничестве в крупном размере» и проходит Мау.