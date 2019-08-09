https://static.news.ru/photo/4eab30b4-bc38-11e9-a0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: upch.mosreg.ru

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова предположила, что долг в 2 млрд рублей у дворника из Воскресенска мог возникнуть по причине утечки персональных данных по вине налоговой службы. Она отметила, что эта история — не единичный случай.

Объясняется это достаточно просто: налоговая «сливает» информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица, — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы помочь должнице с зарплатой в 15 тысяч, по её мнению, необходимо подключить правоохранительные органы. Семёнова также пообещала эту историю взять под собственный контроль.

Как писал News.ru, судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей. Обладательницей огромного долга она стала случайно. Несколько лет назад она, пытаясь устроиться на работу курьером, подписала некие документы. Позже выяснилось, что таким образом она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась.