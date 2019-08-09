https://static.news.ru/photo/7229ff82-bc03-11e9-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судебные приставы пытаются взыскать с женщины-дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти 2 млрд рублей.

Обладательницей огромного долга она стала случайно. Несколько лет назад она, пытаясь устроиться на работу курьером, подписала некие документы. Позже выяснилось, что таким образом она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке $32 млн, а затем обанкротилась.

Как пишет портал « Воскресенские деловые вести », в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с женщины 1,82 млрд рублей, а также более 127 млн исполнительного сбора.

News.ru ранее сообщал, что воронежские приставы арестовали счета 94-летней жительницы, фактически лишив её средств к существованию. Причиной жёстких мер в отношении пожилой женщины стал её долг в размере 20 тысяч рублей за коммунальные услуги.