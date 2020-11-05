Подмосковная больница начала диагностировать меланому по «Паспорту кожи»

https://static.news.ru/photo/d194c2d6-1f53-11eb-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

Поликлиника № 1 при областной больнице в Подмосковном Одинцово открыла отделение функциональной диагностики. Оно начало работу в конце октября 2020 года, дав новую возможность для обследования. Например, внедрена передовая система проверок родинок «Паспорт кожи». Эффективность этой и других услуг проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Автоматизированную систему скрининга новообразований разработали учёные из РФ. Технология является уникальной. Сегодня «Паспорт кожи» не имеет аналогов за рубежом. Аппарат может оценивать состояние родинок и риск развития меланомы, передаёт телеканал «360».

Оборудование выдаёт результат всего за несколько минут. Раньше медикам приходилось тратить на это минимум час. Одинцовская поликлиника № 1 стала первой в Подмосковье, где внедрили «Паспорт кожи». По словам Воробьёва, учреждение посещают по 1,2 тысячи человек за смену.

Поликлинику построили совсем недавно, но уровень сейчас говорит сам за себя. Конечно, ключевое — врачи. Можно потратить сколько угодно денег и купить оборудование, но если не придут качественные специалисты, то, как говорят, грош цена стараниям, — отметил Воробьёв.

По его словам, поликлиники всегда имеют «архиважное значение» для страны. Если медик уже дал профессиональную, грамотную рекомендацию, человек может миновать госпитализацию и начать получать лечение после появления первых признаков недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создаваемую в РФ технологию жидкостного дыхания можно использовать во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.