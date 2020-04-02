Почти половина новых инфицированных в Москве моложе 45 лет

В Москве за сутки было зафиксировано 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 199 человек из них в возрасте от 18 до 45 лет.
При этом 159 заболевших в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 подтверждён у 17 детей.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди взяты под медицинское наблюдение.
По состоянию на пятницу, 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, согласно данным Роспотребнадзора, в России 210 206 человек остаются под медицинским контролем из-за ситуации с распространением коронавируса.
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