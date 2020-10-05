Почти половина населения Сибири живёт под «чёрным небом»

https://static.news.ru/photo/c3723a54-06bb-11eb-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 40% населения Сибири живёт в условиях загрязнённой атмосферы, во многих городах время от времени вводится режим «чёрного неба», говорится в заявлении заместителя полпреда президента РФ в СФО Александра Бутина, представленном секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.

По словам Бутина, такая неблагоприятная обстановка объясняется большим числом лесных пожаров в регионе, местные власти же далеко не всегда могут успешно справиться с проблемой, передает «Интерфакс».

Такая ситуация типична для большинства городов Сибири, где периодически вводится режим «чёрного неба», заявил Бутин.

Он добавил, что в 2019 году ущерб от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области составил 10 млрд рублей. Ещё 3,5 млрд рублей было истрачено на борьбу с огненной стихией. Главная причина состоит в том, что технические службы, призванные бороться с подобными явлениями, недостаточно хорошо технически оснащены. По словам Бутина, Сибири, например, необходимы дроны для тушения пожаров.

Заместитель полномочного представителя президента в регионе не стал отрицать, что неблагоприятная обстановка также формируется из-за расположения полигонов твёрдых коммунальных отходов близ крупных городов.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре стало известно, что в Новосибирске школьники создали уникальную экологическую установку, которую представили на Международном конкурсе молодых изобретателей IEYI 2020.

Ранее также сообщалось, что почти 100 тысяч жителей Хабаровского края ликвидировали 354 свалки. Уборка проводилась в рамках краевого субботника. Люди убрали 12 тысяч дворов, 192 спортивные площадки, а также очистили 4,3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

В июле тревожные сообщения поступили из Омска, где произошёл крупный пожар на калачинской свалке. Власти начали тушить полигон сточными водами, из-за чего жители пожаловались, что к запаху гари добавился и запах от воды.