«Почта России» переселит головной офис на «ВЭБ Арену»

Главный офис «Почты России» разместится на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА. Проект соглашения с ВЭБ.РФ о переезде с Варшавского шоссе в Москве одобрен советом директоров компании.
Арендовать новые офисные помещения планируется с 2021 года — после ремонта и отделки, которые будут произведены ВЭБ.РФ за собственный счёт.
Общая площадь нового пространства, включая парковочные места, составит порядка 37 тысяч квадратных метров,
Там отмечают, что на новом месте работникам станет комфортнее. На каждого будет приходиться 10,6 квадратных метра, это почти вдвое больше, чем сейчас. В общей сложности рабочее новоселье справят 3,1 тысячи человек.
Необходимость переезда в «Почте России» объяснили ускоренным цифровым развитием и необходимостью улучшения условий труда сотрудников. В нынешнем здании на Варшавском шоссе ремонта не было с 1979 года, а необходимые коммуникации устарели.
Ранее, как писал NEWS.ru, отделение «Почты России» в посёлке Второе Моховое Тверской области выселили из занимаемого на протяжении 15 лет здания в строительный вагончик без отопления и воды. В числе работников отделения — всего один человек.
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