«Почта России» переселит головной офис на «ВЭБ Арену»

https://static.news.ru/photo/595eab64-8f80-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный офис «Почты России» разместится на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА. Проект соглашения с ВЭБ.РФ о переезде с Варшавского шоссе в Москве одобрен советом директоров компании.

Арендовать новые офисные помещения планируется с 2021 года — после ремонта и отделки, которые будут произведены ВЭБ.РФ за собственный счёт.

Общая площадь нового пространства, включая парковочные места, составит порядка 37 тысяч квадратных метров, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Там отмечают, что на новом месте работникам станет комфортнее. На каждого будет приходиться 10,6 квадратных метра, это почти вдвое больше, чем сейчас. В общей сложности рабочее новоселье справят 3,1 тысячи человек.

Необходимость переезда в «Почте России» объяснили ускоренным цифровым развитием и необходимостью улучшения условий труда сотрудников. В нынешнем здании на Варшавском шоссе ремонта не было с 1979 года, а необходимые коммуникации устарели.

Ранее, как писал NEWS.ru, отделение «Почты России» в посёлке Второе Моховое Тверской области выселили из занимаемого на протяжении 15 лет здания в строительный вагончик без отопления и воды. В числе работников отделения — всего один человек.