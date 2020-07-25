Писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/bf088958-ce64-11ea-9b3c-fa163e074e61_660.jpg Владислав Крапивин Фото: kremlin.ru

Детский писатель, поэт и сценарист Владислав Крапивин находится в реанимации. 81-летнего автора «Мальчика со шпагой» и «Оруженосца Кашки» госпитализировали 10 дней назад в больницу Екатеринбурга, где у него диагностировали пневмонию.

Он в стабильно тяжёлом состоянии, в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Всё максимально делается для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние, — рассказала E1 его невестка, руководитель детского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Она уточнила, что в больнице писатель находится с 15 июля. У него диагностирована обычная пневмония, не коронавирусная. Последние два месяца, по её словам, он много лежал из-за ограничений, вызванных пандемией. Это, по мнению врачей, и послужило причиной развития у него инфекции.

Лариса Крапивина также добавила, что она сама 6 июля выписалась из больницы, где проходила лечение от коронавируса. Во время её болезни писатель тоже сдал анализ на коронавирус, тогда он был отрицательный. С тех пор со свёкром она лично не общалась.

Как писал NEWS.ru, медики областной клинической больницы в Тверской области смогли вылечить женщину с полным поражением лёгких. У неё была выявлена тяжёлая пневмония и тяжёлая дыхательная недостаточность. Пациентка находилась на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в течение двух недель. Сейчас женщина начала самостоятельно ходить. Аппарат ЭКМО «заменяет» сердце и лёгкие пациента. Кровь выкачивается из организма, очищается от углекислого газа и насыщается кислородом. После этого она нагревается и возвращается в организм.