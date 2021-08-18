ПФР отчитался о выплате 15 млрд рублей пенсионерам за границей
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:11, 19 августа 2021
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Счётная палата проверила исполнение бюджета Пенсионного Фонда России в 2020 году. Все обязательства по повышению пенсий и социальных выплат были выполнены в срок, в том числе выплаты по пенсиям россиянам, которые проживают за границей. Об этом сообщает ТАСС.
ПФР в 2020 году все социальные обязательства перед гражданами по повышению пенсий и социальных выплат выполнял в установленные сроки. С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 6,6%, что в 2,2 раза выше уровня инфляции за 2019 год, — говорится в отчёте Счётной палаты.
Средний размер страховой пенсии по данным 31 декабря 2020 года составлял 15 455,67 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 16 503,73 рубля.
Ранее стало известно о том, что в России появился новый вид мошенников: они звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками ПФР, угрожают снизить размер пенсии в случае отказа от погашения «задолженности». При этом ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам известно о подобных обманах.