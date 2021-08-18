ПФР отчитался о выплате 15 млрд рублей пенсионерам за границей

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В последние недели в России появился новый вид мошенников: они звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками ПФР, угрожают снизить размер пенсии в случае отказа от погашения «задолженности». При этом ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам известно о подобных обманах. Об этом сообщают «Известия».

В отношении людей старшего возраста такой способ обмана может быть опасным, потому что они рискуют потерять значительные сбережения и к тому же в следующий раз не поверить уже настоящим представителям...