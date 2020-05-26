Петербургские власти прокомментировали ситуацию с граффити с Бродским

https://static.news.ru/photo/3bd7de5c-9f67-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: brodsky.online/instagram.com

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили, что граффити с изображением Иосифа Бродского не было согласовано с властями, поэтому его закрасили.

По данным её пресс-службы, портрет поэта можно вернуть, если авторы попросят разрешения. В администрации отметили, что в районе есть стены с граффити, которые не закрашены, так как прошли согласование, передаёт «Интерфакс».

Для того чтобы вернуть рисунок, пускай не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать всё по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм, — говорится в сообщении.

По словам представителей пресс-службы, изображения на зданиях, признанных объектами культурного наследия, согласовываются комитетом по охране памятников, а на прочих зданиях — комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на улице Пестеля в Санкт-Петербурге 24 мая появилось граффити с поэтом Иосифом Бродским. На следующий день рисунок был закрашен.