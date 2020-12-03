Песков заявил о публичном вакцинировании представителей власти РФ

https://static.news.ru/photo/8dd20004-3551-11eb-8544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие представители руководящих структур РФ уже сделали прививки от коронавирусной инфекции, причём публично. Они своим примером показывают безопасность и необходимость этого в условиях пандемии COVID-19, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы уже давно это делаем, вакцинация состоялась у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в прямом эфире, — рассказал Песков журналистам.

Представитель Кремля ответил на вопрос о западных политиках. В частности, о том, что бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили о готовности публично пройти вакцинацию от коронавируса. Песков заметил, что многие из российских политиков — особенно те, которые пользуются заслуженным авторитетом — уже демонстрировали общественности безопасность прививки на собственном примере. По его словам, вакцинация необходима для возвращения к нормальной жизни.

Он не сказал, поступит ли таким образом президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь пояснил, что глава государства в нужный момент сам объявит о своём решении касательно прививки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя.