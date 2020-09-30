Песков сознался в нарушении масочного режима в кинотеатре

https://static.news.ru/photo/5b1d32d8-030f-11eb-9d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что во время просмотра фильма в кинозале вместе с детьми был без маски.

При этом пресс-секретарь президента РФ раскритиковал своё поведение.

Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там особо в масках не сидит. Да, что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо, — отметил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Как напомнил пресс-секретарь, COVID-19 на самом деле никуда не исчез, а требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима являются полностью обоснованными.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрированы 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человек. 177 из них погибли за истёкшие 24 часа.

В Москве при этом стараются строго соблюдать требования Роспотребнадзора, а его специалисты в ходе проверок всё чаще выявляют нарушения санитарных требований. В среду стало известно, что за несоблюдение масочно-перчаточного режима закрыты ещё несколько столичных заведений, среди которых магазины, парикмахерские и салоны красоты.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданны.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков счёл готовность медицины к борьбе с коронавирусом важнее запретов.