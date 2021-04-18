Песков рассказал, как Путина отговаривают от опасных путешествий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президента России Владимира Путина иногда пытаются отговорить от опасных путешествий, как, например, полёта со стерхами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иногда, бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Комментируя недавний отдых президента в Сибири, Песков добавил, что Путин, видимо, «прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит».

С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири, — заключил Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время отдыха в сибирской тайге президент России Владимир Путин по традиции бросил монетку в водоём, чтобы снова вернуться в эти места. Путин уже не в первый раз проводит отдых в этих местах. В 2019 году незадолго до своего дня рождения президент посетил Туву — также в компании Сергея Шойгу. Тогда глава государства поднялся в горы, любовался осенней природой и собирал грибы.